NASA показало скафандры для полета на Марс

Сотрудники NASA продемонстрировали широкой публике свои новые скафандры, которые будут применяться астронавтами во время полетов на Луну и Марс.

На протяжении последних 60 лет космонавтам и астронавтам приходится выходить в открытый космос, надевая на себя неудобные и массивные скафандры, но в будущем это может измениться благодаря снаряжению, разработанному для космической миссии Artemis. Специалисты создали два варианта скафандра: OCSS и xEMU. Первый предназначен для использования внутри корабля, а второй – для исследования Луны.

В будущем скафандр xEMU будет значительно модернизирован, чтобы его можно было использовать для высадки на Красную планету. В настоящий момент он способен защитить астронавта от резких перепадов температур и радиации. В нем можно без проблем прыгать и нагибаться. Время его автономной работы составляет 8 часов.