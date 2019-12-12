Напавшего на владелицу Audi A6 мужчину приговорили к тюремному заключению

Шамиль Абдурашидов, уроженец Дагестана, был приговорен екатеринбургским судом к 8,5 годам тюрьмы за угон Audi A6 и нападение на хозяйку машины.

В СМИ отмечают, что преступление было совершено в мае прошлого года. Осужденный встретился с пострадавшей на улице Черепанова, и начал требовать с нее долг, который числился за компанией, где она работала. Он начал угрожать девушке ножом, а потом проколол колеса ее автомобиля.

Позднее девушку заставили привезти автомобиль в Верх-Исетский район. Там у нее забрали документы на машину и ключи от нее. После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полицейские задержали дагестанца и открыли по отношению к нему уголовное дело.