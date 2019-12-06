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Начальник покончившей с собой девушки-следователя в Сочи знал о её намерениях

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Во время служебной проверки самоубийства следователя в Сочи была обнаружена аудиозапись, на которой сестра погибшей разговаривает с подполковником юст

Во время служебной проверки самоубийства следователя в Сочи была обнаружена аудиозапись, на которой сестра погибшей разговаривает с подполковником юстиции Андреем Хвостовым.

В разговоре девушка сообщает Хвостову, что одна из его подчинённых из-за сексуального насилия может покончить жизнь самоубийством. Кроме того, она сообщает имя насильника. Однако мужчина, являющийся начальником погибшей, не предпринял никаких действий для предотвращения трагедии, и не зарегистрировал полученное сообщение. Также отмечается, что Хвостов пообещал уволить насильника, но слова не сдержал.

В его бездействии были отмечены признаки преступления по статьям за превышение полномочий и халатность. Материалы дела переданы в Следственный комитет, который должен будет принять решение о возбуждении уголовного дела. В настоящее время факты проверяются центральным аппаратом МВД.

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