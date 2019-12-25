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Начались продажи кожаной версии планшета Huawei MatePad Pro

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Китайский производитель гаджетов Huawei объявил о старте продаж нового варианта планшета MatePad Pro, получившего отделку из натуральной кожи. Стоимос

Китайский производитель гаджетов Huawei объявил о старте продаж нового варианта планшета MatePad Pro, получившего отделку из натуральной кожи.

Стоимость новинки составляет 713 долларов (около 44 тысяч рублей). Она оснащена 8 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ, а также имеет поддержку Wi-Fi. Версия с поддержкой LTE и 512 гигабайтами постоянной памяти обойдется покупателям в 856 долларов (около 53 тысяч рублей). Обе модификации имеют в комплекте клавиатуру и стилус.

В остальном планшет похож на стандартную модель, то есть тоже обладает 10,8-дюймовым дисплеем с 2K-разрешением, а также мощным процессором Kirin 990 и задней 13-мегапиксельной камерой. Емкость его аккумулятора составляет 7250 мА*ч – он имеет поддержку быстрой подзарядки.

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