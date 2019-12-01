На Украине признали превосходство российских боевых катеров

Тарас Чмут, глава милитарного центра Украины, провел сравнение российских и украинских военных катеров, отметив, что первые обладают превосходными техническими характеристиками.

Эксперт сравнил между собой патрульный катер «Соболь», производимый в РФ, и украинский артиллерийский корабль «Гюрза-М». Они обладают почти одинаковым тоннажем, однако разработка Украины абсолютно не адаптирована к высоким скоростям и полноценным боевым действиям на море. Чмут добавил, что командованию ВМСУ следует прекратить их закупку на 8 корпусах.

Давая ответы на комментарии пользователей, специалист отметил, что катер РФ почти в 2 раза быстрее украинского и обладает большим преимуществом в плане мореходности. Он добавил, что хоть «Гюрза-М» имеет меньшие размеры, однако вряд ли существенно выигрывает у «Соболя» по незаметности для радаров. Чмут считает, что Киеву следует не создавать собственные катера, а закупать подержанные варианты у стран Запада.