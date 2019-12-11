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На экране радара стелс-корабль ВМС Швеции выглядит как рыбацкая лодка

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На портале Reddit появился снимок экрана радара, на котором изображен новейший стелс-корабль военно-морских сил Швеции. Его можно запросто спутать с р

На портале Reddit появился снимок экрана радара, на котором изображен новейший стелс-корабль военно-морских сил Швеции. Его можно запросто спутать с рыболовецкой лодкой.

Фото было сделано примерно в трехстах метрах от корвета «Висбю», относящегося к боевым судам, созданным по технологии «стелс». Изображение, выводимое РЛС, соответствует обычному бую или небольшой лодке рыбаков. Рядом можно увидеть куда большее «пятно», которое принадлежит яхте, плававшей неподалеку.

Пользователи отмечают, что бортовые РЛС могут показать направление движения и скорость стелс-корабля, но, скорее всего, это стало возможным по причине того, что «Висбю» не использовал боевой режим, который должен полностью скрыть его от любых радаров. Дело в том, что в этом случае он мог спровоцировать столкновение с гражданскими кораблями.

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