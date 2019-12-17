На Чукотке задержали четырех браконьеров за нелегальный вылов 58 тонн лосося

В правоохранительных органах Чукотки сообщили о задержании четырех браконьеров, которые незаконно выловили 58 000 килограмм тихоокеанского лосося.

По словам Ирины Волк, представительницы МВД РФ, полицейским удалось задержать нескольких жителей Анадыря, подозреваемых в нелегальном вылове лосося в промышленных масштабах. Она отметила, что один из сотрудников рыболовного отдела, воспользовавшись своим служебным положением, выдал своим подельникам разрешение на ловлю рыбы во время лососевой путины.

Благодаря полученным документам, двое предпринимателей и профессиональные рыболовы выловили в акватории Анадырского лимана несколько десятков тонн рыбы, нанеся водным биологическим ресурсам страны ущерб в размере 50 000 000 рублей. По отношению к подозреваемым было возбуждено уголовное дело.