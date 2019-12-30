Мюзикл «Кошки» принесёт создателям многомиллионные убытки

Мюзикл «Кошки» режиссёра Тома Хупера вышел в мировой прокат 16 декабря, и с тех пор собрал только 15 миллионов долларов. В России фильм выйдет 2 января.

При этом производственный бюджет фильма более 90 миллионов долларов, и ещё более 115 миллионов долларов были потрачены на рекламную кампанию. Мюзикл остался неоцененным критиками, которые назвали его запутанным. Кроме того, в прокат вышла версия, в которой руки актёров были недоделаны — на них отсутствовала шерсть.

В целом, «Кошки» получили 82% негативных рецензий от критиков, и лишь 54% зрителей были довольны. Отмечается, что мюзикл был раскритикован уже с появления самых первых рекламных роликов — зрители не оценили образ героев.

Топ Хупер принял решение снять «Кошек» с гонки за номинацией «Оскар». Таким образом, фильм назван журналистами главным провалом уходящего года.