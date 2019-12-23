Мужчина пригрозил девушке плохими отзывами в Сети и изнасиловал

Николас Дэвид Уэстон, житель Мельбурна, будучи «суперхозяином» в сервисе Airbnb, начал угрожать девушке, которая снимала у него жилье, плохими отзывами, а потом сексуально надругался над ней.

Данный инцидент произошел осенью 2017 года. По словам девятнадцатилетней пострадавшей, она вместе со своей подругой приехала в Мельбурн и арендовала квартиру у Уэстона на несколько дней, заплатив по 100 долларов за каждую ночь. Перед тем, как отправиться по ночным клубам, девушки немного выпили с хозяином недвижимости.

Вернувшись в арендованную квартиру, девушки легли спать. Глубокой ночью Уэстон перенес одну из них на свою кровать, а потом начал снимать с нее нижнее белье. Вскоре девушка проснулась и тогда арендатор стал угрожать ей плохими отзывами, если она не перестанет сопротивляться. Обвиняемый при этом заявляет, что секс между ними произошел по обоюдному согласию. Суд вынесет ему приговор в январе следующего года.