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Мужчина набросился с ножом на сожительницу во время ссоры в Ленобласти

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Отдел СК России по Ленинградской области открыл уголовное дело по отношению к мужчине, проживавшем в Куттузи и пытавшемся зарезать свою сожительницу.

Отдел СК России по Ленинградской области открыл уголовное дело по отношению к мужчине, проживавшем в Куттузи и пытавшемся зарезать свою сожительницу.

Данный инцидент произошел в ночь на минувшее воскресенье, 8 декабря. Местный житель распивал спиртные напитки вместе со своей гражданской женой. В определенный момент между ними началась ссора. Мужчина схватил кухонный нож и накинулся на женщину, но та начала активно отбиваться от него.

Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали у потерпевшей массу колото-резанных ран на руках и в районе шеи. Мужчину сразу же задержали и отправили в отдел полиции. Оказалось, что обвиняемый был неоднократно судим.

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