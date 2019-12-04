Молодая ростовчанка завоевала гран-при конкурса «Мировая красавица-2019»

Александре Кузьминой, восемнадцатилетней жительнице Ростова, удалось завоевать титул «Мисс мировая красавица-2019» в рамках соответствующего конкурса красоты.

Мероприятие состоялось в столице России. В нем приняли участие молодые девушки из свыше двадцати стран планеты. Финалистками смогли стать красавицы, которые прошли отборочные этапы в РФ, Соединенных Штатах, Мальте, Франции и других государствах. Они должны были продемонстрировать себя жюри в нескольких различных амплуа, выйдя на сцену в национальных нарядах, вечерних платьях и спортивных костюмах.

Девушкам, которым удалось завоевать первые местах в разных номинациях, позволили стать участницами гранд-финала – он состоится в Париже в следующем году. Они также смогут лично пообщаться с Пьером Карденом, легендарным дизайнером одежды.