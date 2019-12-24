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Корабли ВМФ России держали под прицелом израильские F-16

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В СМИ сообщают, что корабли ВМФ РФ, которые находятся в сирийских территориальных водах, помогли Сирии отразить атаку ВВС Израиля, держа под прицелом

В СМИ сообщают, что корабли ВМФ РФ, которые находятся в сирийских территориальных водах, помогли Сирии отразить атаку ВВС Израиля, держа под прицелом израильские F-16.

Отмечается, что российские боевые судна оснащены морскими системами С-300 и С-400, поэтому им удалось без проблем контролировать полеты истребителей Израиля. Они были готовы в любой момент открыть огонь по нарушителям, в случае их нападения на военнослужащих России. Эти корабли также передавали необходимые данные сирийским военным, что дало им возможность отразить авиаудар.

По словам военного аналитика, морские версии С-300 и С-400 обладают теми же техническими характеристиками, что и наземные установки, поэтому они интегрированы в единую сеть. Это позволило сирийским войскам постоянно вести наблюдение за израильскими самолетами.

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