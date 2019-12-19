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Команда краснодарского мэра сыграла со сборной прокуратуры в футбол

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Представители краснодарской администрации сообщили о том, что вчера, 18 декабря, между футбольными командами прокуратуры и главы города Евгений Первыш

Представители краснодарской администрации сообщили о том, что вчера, 18 декабря, между футбольными командами прокуратуры и главы города Евгений Первышова состоялся матч.

В сообщении отмечается, что Игорь Бондар, прокурор Прикубанского округа, возглавил прокурорскую сборную Краснодара. Первый гол был забит командой прокуратуры уже на десятой минуте встречи, но вскоре футболисты мэрии смогли забить ответный гол. Завершилась игра победой команды Первышова – счет составил 3:2.

В конце матча сотрудники мэрии и прокуратуры договорились о покупке и вручении подарков воспитанникам Дома ребенка. Мэр Краснодара также отметил, что администрация постоянно контактирует с местной прокуратурой, решая вместе с ней различные задачи.

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