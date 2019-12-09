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Кадыров считает развал СССР «невиданным в истории ударом» по России

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Рамзан Кадров, чеченский лидер, сообщил в Сети, что развал СССР являлся «невиданным в истории ударом» по России. Согласно словам главы Чечни, почти тр

Рамзан Кадров, чеченский лидер, сообщил в Сети, что развал СССР являлся «невиданным в истории ударом» по России.

Согласно словам главы Чечни, почти тридцать лет назад была развалена Мировая держава, а постоянные уступки Западу, которые делал Михаил Горбачев, привели к значительному удару по различным отраслям России, включая экономическую и социальную. Во всех этих ошибках он обвинил бывших лидеров страны.

В определенный период времени РФ оказалась на грани полного развала из-за войн, санкций и передвижения сил НАТО к российским границам. Однако страна, по мнению Кадырова, была спасена с помощью политики, проводимой Владимиром Путиным, нынешним президентом страны.

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