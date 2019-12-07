Известный тюменский студент бросил девушку ради участия в «Дом-2»

Студент из Тюмени Марк Сушков решил расстаться со своей девушкой ради участницы реалити-шоу «Дом-2» Анны Левченко.

5 декабря он опубликовал в Instagram фотографию с плакатом в руках, на котором сообщалось, что если снимок наберёт три тысячи «лайков», то его девушка отпускает его на «Дом-2» искать свою любовь. К настоящему времени пост набрал более 3,7 тысячи «лайков», а в одном из комментариев отметилась и сама Анна.

Сам Марк уже давно известен в Тюмени, впрочем, славу он имеет сомнительную. На вечеринке с первокурсницами Марк устроил конкурс с полным раздеванием, что вызвало серьёзный скандал.

Как отмечается, приглашение от телеканала ТНТ на участие в «Дом-2» Марк уже получил и в скором времени отправится на телестройку. Журналисту он рассказал, что с девушкой уже расстался. Несмотря на то, что они многое пережили вместе, он сообщил, что их отношения подошли к концу.~