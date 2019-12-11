Из психбольницы в Орске сбежали двое осужденных

Вчера, 10 декабря, из психбольницы под номером 3, расположенной в Орске, сбежали двое пациентов, отправленных в медицинское учреждение на принудительное лечение.

Согласно представленным в СМИ сведениям, мужчины были признаны судом невменяемыми, поэтому их решили отправить в психиатрическую больницу. Однако осужденные воспользовались своим шансом и сбежали из медицинского центра, правильно подгадав момент.

После того как медики обнаружили исчезновение пациентов, они сразу же вызвали полицейских. В местном Управлении МВД подтвердили данную информацию, однако отметили, что заключенные уже были пойманы и возвращены в психбольницу.