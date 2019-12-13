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Итальянская мебель — превосходное качество по доступным ценам

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Мебель Италии всегда без особого труда находила своих великих почитателей во всех уголках мира, являясь эталоном безупречной и роскошной эстетики. Гар

Мебель Италии всегда без особого труда находила своих великих почитателей во всех уголках мира, являясь эталоном безупречной и роскошной эстетики. Гармонично соединив в себе все самое лучшее, она остается верной старинным традициям высокого качества и прекрасного дизайнерского исполнения.

С уверенностью можно сказать, что изготовление мебели в Италии – это и не просто продуманный производственный процесс, а целое искусство и кропотливый труд многих специалистов, начиная от дизайнеров и архитекторов и заканчивая резчиками по дереву. Она желанна, безупречна, красива, изыскана. Божественна, роскошна, благородна, с чувством собственного достоинства. Каждая коллекция итальянской мебели восхищает своим разнообразием мебельных элементов. Изящные стеклянные витрины и комфортабельные стенки, добротные буфеты и вместительные шкафы для посуды, ажурные обеденные столы и стулья с гнутыми ножками, шикарные кровати и комоды, зеркала в резных тонких рамах – эти и другие предметы интерьера делают нашу жизнь удобной и разной.

Мебель Италии создается для того, чтобы выразить эстетический вкус тех, кто чувствует тонкости вечной классики и неиссякаемый потенциал пересмотренной на современный лад старины. В исключительных качествах итальянской мебели вы можете убедиться самостоятельно тут.

Итальянская мебель: ее ценность и цена

Сегодня мебель Италии является именно тем приобретением, которое со временем может стать семейной ценностью, раритетом, передаваемым из поколения в поколение, при этом, нисколько не потеряв своей исключительной актуальности. Возможно, кому-то может показаться, что стоимость итальянских мебельных коллекций баснословно завышена, однако разобравшись в нюансах ее производства, вернее сказать, изготовления, сомнения большинства сразу же рассеются.

Мебель Италии – это, прежде всего, ручной труд, который применяется при различной декоративной отделке и проработке оригинальных деталей, и ценится он из покон веков достаточно дорого. Использование дорогих натуральных тканей, ценных пород дерева, позолоты, полудрагоценных камней и эмали значительно повышают цену мебели. Недешево стоит и само дизайнерское решение коллекции с привлечением известно мировых имен.

Все перечисленные факторы, влияющие на стоимость мебели Италии, делают ее предметом интерьера элитного класса. Но итальянская мебель может быть вполне доступной, ассортимент интернет – магазина «Formul.ru» предлагает своим клиентам прекрасные коллекции модных дизайнеров по приемлемым ценам.

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