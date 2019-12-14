Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

Дата:
В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «

В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».

Речь идет о рекламной записи, где демонстрируются возможности новейших истребителей Южной Кореи, купленных у Соединенных Штатов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как эти самолеты сбивают межконтинентальную ракету, а потом взрывают пусковой комплекс Hwasong-14 и гибридную противовоздушную установку.

Военные Южной Кореи отмечают, что Hwasong-14 в настоящий момент времени представляет собой новейшую ракету КНДР. По их словам дальность полета этого оружия превышает 10 тысяч километров, что дает ему возможность поразить цель на территории США.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Постройневшая Алла Пугачева восхитила поклонников молодёжным образом
  2. Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
  3. Пять человек устроили перестрелку на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге

Эти новости могут вас заинтересовать

Елена Корикова «родила» спустя два дня после объявления о беременности

Патриарх Кирилл помолился о погибших в катастрофе Ан-148 в Подмосковье

Учёные разгадали тайну постройки древних мегалитов

National Interest высоко оценил модернизацию Ту-22М3М

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках