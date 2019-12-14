Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

В Сети появилось видео, на котором боевой самолет F-35A южнокорейских ВВС осуществляет уничтожение системы ПВО, являющейся гибридом российского ЗРПК «Панцирь-С1» и советского ЗРК «Куб».

Речь идет о рекламной записи, где демонстрируются возможности новейших истребителей Южной Кореи, купленных у Соединенных Штатов. На опубликованных кадрах можно увидеть, как эти самолеты сбивают межконтинентальную ракету, а потом взрывают пусковой комплекс Hwasong-14 и гибридную противовоздушную установку.

Военные Южной Кореи отмечают, что Hwasong-14 в настоящий момент времени представляет собой новейшую ракету КНДР. По их словам дальность полета этого оружия превышает 10 тысяч километров, что дает ему возможность поразить цель на территории США.