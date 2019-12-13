Ирину Шейк сравнили с Афродитой и Барби в комментариях к новому фото

Супермодель Ирина Шейк разместила на своей страничке в «Инстаграме» новую фотографию, в комментариях к которой подписчики тут же начали сравнивать девушку с куклой Барби и Афродитой.

На опубликованном снимке знаменитость сидит на полу, причем на ней надет один лишь халатик с капюшоном, поэтому поклонники получили возможность хорошенько рассмотреть идеальные ножки модели. В подписи к фото Шейк отметила, что с наступлением зимы она решила примерить новый наряд, к которому пришит капюшон.

Вот только главную часть халата на фото разглядеть невозможно. Впрочем, фанатам, судя по огромному количеству лайков, это и не нужно было. Один из пользователей и вовсе написал, что за ноги, как у Шейк, можно даже умереть. С ним согласились многие другие комментаторы, назвавшие девушку воплощением богини любви.