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Ирина Шейк снялась для обложки журнала в металлическом корсете

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Ирина Шейк, популярная модель, решила сняться для обложки известного издания 7Hollywood, примерив на себе металлический корсет. Одежду для модели созд

Ирина Шейк, популярная модель, решила сняться для обложки известного издания 7Hollywood, примерив на себе металлический корсет.

Одежду для модели создал талантливый модельер Тьерри Мюглер из Франции. Сразу два его новых наряда оказались на обложке журнала. Первый из них является позолоченным металлическим корсетом, а второй – полупрозрачным боди черного цвета. Соответствующие фотографии появились на официальной страничке издания в соцсети «Инстаграм».

Большинство пользователей пришли в восторг от новых образов Шейк, отметив, что они выглядят восхитительно. Однако вариант с корсетом пока что набирает больше лайков, чем черное боди. Видимо, поклонникам понравился его необычный дизайн.

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