Ирина Шейк продемонстрировала грудь в откровенном платье

Модель Ирина Шейк 12 декабря побывала на дне рождения своего друга Али Кавусси, появившись на мероприятии в откровенном платье.

Шейк выбрала длинное платье чёрного цвета с дерзким разрезом от бедра и выдающимся декольте с бюстгальтером наружу. Образ был дополнен вечерним макияжем и собранным в гладкий хвост волосами.

В публикации Ирина поздравляет своего друга с праздником, и вскоре Кавусси поблагодарил её за поздравление, назвав «сестрёнкой». Интересно, что им не раз приписывали любовные отношения, однако это не более, чем слухи.

А спустя несколько часов Шейк продолжила тему с бюстгальтерами и опубликовала «домашнее» фото в комплекте нижнего белья от итальянского бренда Intimissimi. Поклонники высоко оценили тело и грудь Шейк, написав её множество комплиментов. Однако некоторые остались недовольны, и назвали её тело «пожухлым», а другие отметили её печальные глаза и пришли к выводу, что Ирина, несмотря на богатство и известность, не является счастливым человеком.