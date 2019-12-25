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Ирина Шейк поделилась с поклонниками видео со стриптизом

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Модель Ирина Шейк в Stories Instagram опубликовала видео, на котором исполнила лёгкий стриптиз, чем отправила поклонников в экстаз. В видеоролике на м

Модель Ирина Шейк в Stories Instagram опубликовала видео, на котором исполнила лёгкий стриптиз, чем отправила поклонников в экстаз.

В видеоролике на модели надеты кожаный бюстгальтер, кружевное боди, облегающие шортики и высокие сапоги. Постепенно Ирина оголяется в танце. Первыми они снимает шортики, которые откидывает в сторону, затем следует боди, которое Шейк практически сняла, продемонстрировав своё тело.

Поклонники от опубликованного видео были в восторге и поспешили отметить в комментариях грациозность Ирины и её великолепное тело. Некоторые сообщили, что эту запись можно назвать лучшим видео 2019 года, и задались вопрос, когда с этой фотосессии появятся профессиональные фотографии.

В комментариях отметилась и модель Лили Олдридж, являющаяся «ангелом» Victoria’s Secret.Ирина Шейк поделилась с поклонниками видео со стриптизом

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