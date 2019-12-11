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Google назвал Заворотнюк самой популярной женщиной на Украине в 2019 году

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Сотрудники Google опубликовали список наиболее популярных людей на Украине. Рейтинг рассчитывался на основе количества поисковых запросов. В результат

Сотрудники Google опубликовали список наиболее популярных людей на Украине. Рейтинг рассчитывался на основе количества поисковых запросов. В результате женский ТОП возглавила Анастасия Заворотнюк.

В СМИ отмечают, что в повышенном интересе жителей Украины к текущему состоянию киноактрисы нет ничего необычного, так как ее творчество любят не только в РФ, но и во многих других странах. По неподтвержденной информации, у звезды телешоу «Моя прекрасная няня» была обнаружена раковая опухоль и сейчас врачи делают все возможное для спасения Заворотнюк.

В американской компании добавляют, что среди мужчин лидирующие позиции в этом году заняли Владимир Зеленский, текущий президент Украины, и его предшественник Петр Порошенко. Что касается общих запросов, то на первом месте оказался финальный сезон сериала «Игра престолов».

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