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Герои нашего времени

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На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты весьма нетривиального исследования. Специалисты центра приуро

На днях Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты весьма нетривиального исследования. Специалисты центра приурочили его ко Дню героев Отечества и соответственно сформулировали вопрос – «Кого именно Вы могли бы назвать героем нашего времени?».

Первое и второе места заняли «Врач, лечащий, спасающий людей» (49% опрошенных) и «Сотрудник МЧС, спасающий людей, попавших в чрезвычайные ситуации» (47% опрошенных). На третьем – «военный, служащий в горячих точках». А вот четвертое место заняли представители, на первый взгляд, совсем не героической, а мирной профессии – «учителя, чьи ученики достигли особых результатов (27%).

Такая высокая оценка учительской профессии вполне объяснима. Все мы проходим через школу – сначала сами, потом наши дети. Да и профессия школьного учителя одна из самых массовых в России – в сфере школьного образования работает более миллиона человек. Но массовая – вовсе не означает простая.
И учителя специфику своей профессии прекрасно осознают. Согласно результатам Международного исследования учительского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018 (Teaching and Learning International Survey), в котором приняли участие более 4000 учителей из 230 школ 14 субъектов Российской Федерации, главными побудительными мотивами к выбору профессии учителя стали: возможность сделать свой вклад в развитие общества (91%) и возможность влияния на развитие детей и молодежи (88%).

А что ждет российское общество от школы? На этот вопрос у социологов тоже есть свой ответ.

Помимо передачи знаний по предметам и формирования широкого кругозора (48%), россияне считают, что приоритетом школьного образования должны быть развитие аналитического мышления и умения рассуждать (41%) и развитие индивидуальных способностей и талантов (39%). Это по данным сентябрьского опроса того же ВЦИОМ.

Как отмечает вице-президент группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова, роль учителя в наше время, когда доступна любая информация, неизбежно будет меняться. Учитель, полагает эксперт, должен выступать и в роли навигатора, и тренера, и ментора, который учит ребенка работать с информацией. Поэтому профессию учителя надо сделать привлекательной для людей с высоким личностным потенциалом. Но, подчеркивает эксперт, необходимо сохранить и взаимодействие учителя и ученика, и принципы коллективной работы школьников, словом все сильные стороны традиционной российской школы.

Учителю – учиться

Согласно результатам исследования TALIS-2018, российские педагоги – самые опытные, средний педагогический стаж нашего учителя — 21 год, что на четыре года больше среднего по странам-участницам исследования. При этом, отмечается в исследовании, российские учителя все чаще используют в своей работе информационно-коммуникационные технологии. Таково требование эпохи.

Раньше ценились навыки поиска информации, сейчас ценятся навыки ее осмысленного использования, отмечает Виктория Копылова. Когда под рукой все информационные ресурсы Интернета, важно уметь анализировать информацию и использовать ее для достижения нужного результата.
Для современного учителя важно уметь учиться. И результат этой работы того стоит. Опять же, обратимся к социологам. В ходе недавнего опроса 68% россиян ответили, что у них был учитель, который повлиял на их взгляды и убеждения.

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