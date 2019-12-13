Гарик Харламов отомстил Кристине Асмус за интимную сцену в фильме «Текст»

Юморист Гарик Харламов сможет отомстить своей супруге Кристине Асмус за интимную сцену в картине «Текст», снявшись в новом телесериале, где ему подберут красотку-любовницу.

Напоминаем, что в вышедшем недавно отечественном фильме Асмус снялась обнаженной для секс-сцены. Многие пользователи тут же затравили актрису за столь вульгарное, по их мнению, поведение. Хоть Харламов на публике и встает на защиту жены, однако подобные действия, судя по всему, ему тоже пришлись не по нраву, так как теперь артистка отказывается сниматься даже в нижнем белье, не говоря уже о том, чтобы снова оголяться в кадре.

Однако актер на этом не остановился – он дал согласие на съемки в комедийном шоу под названием «Зона комфорта», в котором у его героя будет красивая любовница. Снимать сериал начнут в начале следующего года. В скором времени состоится кастинг, в ходе которого и будет найдена нужная красотка.