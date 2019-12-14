«Фонтанка» раскрыла имена еще трех участников жесткой казни дезертира в Сирии

В информационном агентстве «Фонтанка» раскрыли имена еще нескольких бойцов ЧВК Вагнера, казнивших дезертира правительственных войск в Сирии более двух лет назад.

Первым из них является Владимир Б., житель Пскова, который до 2014 года был контрактником, а потом уволился и перешел в наемники. В СМИ сообщают, что его имя и фамилия были обнаружены в списке пассажиров, летевших из России в Дамаск в начале 2017 года. Однако в ходе беседы с журналистами военнослужащий отрицал информацию о том, что он посещал Сирию два года назад.

Второго участника зовут Джахонгир М. – он является уроженцем Таджикистана, который позднее получил гражданство РФ. В издании отмечают, что этот наемник посещал Сирию как минимум трижды в период с 2017-го по 2018-й год. Третьего бойца удалось опознать в социальных сетях. Им является молдаванин Владислав Апостол. Отмечается, что он умер в начале прошлого года, когда американцы нанесли удар по наемникам возле побережья Евфрата.