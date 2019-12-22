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НАУКА

Физик рассказал о шансах создания Китаем «искусственного солнца»

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Георгий Тихомиров, российский физик, решил рассказать, насколько велика вероятность того, что Китай сможет создать собственное «искусственное солнце».

Георгий Тихомиров, российский физик, решил рассказать, насколько велика вероятность того, что Китай сможет создать собственное «искусственное солнце».

Речь идет о термоядерном реакторе HL-2M, разрабатываемом китайскими специалистами. Его запуск намечен на следующий год. Согласно словам эксперта из России, данная установка по некоторым показателем сможет превзойти существующие устройства, но ничего прорывного в ней нет. Он добавил, что китайцы, вероятнее всего, изготовят небольшую систему, в которой им удастся достичь хороших параметров по плазме.

Физик отметил, что прямо сейчас на территории Франции создается самый крупный термоядерный реактор на планете, именуемый ITER. В его разработке также участвуют российские специалисты.

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