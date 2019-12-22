Физик рассказал о шансах создания Китаем «искусственного солнца»

Георгий Тихомиров, российский физик, решил рассказать, насколько велика вероятность того, что Китай сможет создать собственное «искусственное солнце».

Речь идет о термоядерном реакторе HL-2M, разрабатываемом китайскими специалистами. Его запуск намечен на следующий год. Согласно словам эксперта из России, данная установка по некоторым показателем сможет превзойти существующие устройства, но ничего прорывного в ней нет. Он добавил, что китайцы, вероятнее всего, изготовят небольшую систему, в которой им удастся достичь хороших параметров по плазме.

Физик отметил, что прямо сейчас на территории Франции создается самый крупный термоядерный реактор на планете, именуемый ITER. В его разработке также участвуют российские специалисты.