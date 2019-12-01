Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Фитнес-тренер Оксана Шапочкина скоропостижно скончалась в больнице Брянска

Дата:
В одном из медицинских учреждений города Брянск в субботу, 30 ноября, скончалась Оксана Шапочкина – опытный тренер по фитнесу. В последнее время она т

В одном из медицинских учреждений города Брянск в субботу, 30 ноября, скончалась Оксана Шапочкина – опытный тренер по фитнесу.

В последнее время она трудилась в спортивном клубе Non Stop, расположенном в Бежице. Согласно словам ее ученика и коллеги по работе, Шапочкина была мудрой наставницей и талантливым профессионалом. Он добавил, что было очень горестно наблюдать за тем, как гаснет этот невероятный «зажигательный луч».

Неизвестно, из-за чего именно скончалась молодая женщина. В настоящее время ее знакомые и друзья пытаются оказать всю посильную помощь семьей Шапочкиной. Они также выразили свои соболезнования близким и родным Оксаны.

Новости по теме:

  1. В Астрахани заживо сгорели пытавшиеся согреться на улице бездомные
  2. Авторы «Аватара 2» рассказали о первом трейлере и показали новый корабль
  3. В Назрани на соревнованиях бойцы и тренеры устроили массовую драку

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые выяснили, что для дельфинов губителен контакт с людьми

Джаред Лето воплотит на широком экране образ Энди Уорхола

Альтернативная теория происхождения жизни на Земле подтвердилась

Молодая девушка прослыла психопаткой за поедание своей лошади

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках