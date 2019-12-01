Фитнес-тренер Оксана Шапочкина скоропостижно скончалась в больнице Брянска

В одном из медицинских учреждений города Брянск в субботу, 30 ноября, скончалась Оксана Шапочкина – опытный тренер по фитнесу.

В последнее время она трудилась в спортивном клубе Non Stop, расположенном в Бежице. Согласно словам ее ученика и коллеги по работе, Шапочкина была мудрой наставницей и талантливым профессионалом. Он добавил, что было очень горестно наблюдать за тем, как гаснет этот невероятный «зажигательный луч».

Неизвестно, из-за чего именно скончалась молодая женщина. В настоящее время ее знакомые и друзья пытаются оказать всю посильную помощь семьей Шапочкиной. Они также выразили свои соболезнования близким и родным Оксаны.