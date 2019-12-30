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Фанат «Ведьмака» показал сериал в виде компьютерной игры

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Поклонник «Ведьмака» опубликовал видео, в котором объединил визуальный ряд из вышедшего 20 декабря первого сезона сериала, с интерфейсом из

Поклонник «Ведьмака» опубликовал видео, в котором объединил визуальный ряд из вышедшего 20 декабря первого сезона сериала, с интерфейсом из игры «The Witcher 3: Wild Hunt».

Так, он добавил диалоги с возможностью выбора реплик персонажа, а также посмеялся над тем, что многие игроки пропускают диалоги в играх, из-за чего понять происходящее затруднительно. Таким образом, блогеру удалось сделать что-то похожее на саму игру, в которой далеко не все игроки уделяют внимание сюжетной линии.

В своём видеоролике блогер решил взглянуть на то, как выглядел бы сериал от Netflix, если бы его создатели решили сделать его игрой. Также он поиронизировал над тем, что многие современные компьютерные игры-блокбастеры выглядят, словно фильм, в котором имеются игровые вставки.

Фанат "Ведьмака" показал сериал в виде компьютерной игры

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