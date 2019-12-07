Егор Крид пожаловался Урганту на тюменский родительский комитет

Егор Крид принял участие в передаче «Вечерний Ургант» и пожаловался на родительский комитет в Тюмени.

Ранее этот комитет пытался полностью запретить концерт Крида, сообщив, что исполнитель «петух», а его творчество аморально. Осуществить этого не удалось, но в итоге из всего тура у певца это был наиболее плохой город по продажам.

Крид сообщил, что возле входов на концерт стояли люди, агитировавшие поклонников не ходить на выступление. Учитывая всё это, он отметил, что не хотел бы встретиться с тюменскими активистами.

Но в итоге те, кто всё же пришли, несмотря на препятствия, были очень довольны — было классно и весело.

Также Крид отметил, что если на афишах не указано, что концерт имеет возрастной рейтинг 18+, то он не ругается матом на выступлении.