Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Егор Крид пожаловался Урганту на тюменский родительский комитет

Дата:
Есть видео
Егор Крид принял участие в передаче «Вечерний Ургант» и пожаловался на родительский комитет в Тюмени. Ранее этот комитет пытался полностью з

Егор Крид принял участие в передаче «Вечерний Ургант» и пожаловался на родительский комитет в Тюмени.

Ранее этот комитет пытался полностью запретить концерт Крида, сообщив, что исполнитель «петух», а его творчество аморально. Осуществить этого не удалось, но в итоге из всего тура у певца это был наиболее плохой город по продажам.

Крид сообщил, что возле входов на концерт стояли люди, агитировавшие поклонников не ходить на выступление. Учитывая всё это, он отметил, что не хотел бы встретиться с тюменскими активистами.

Но в итоге те, кто всё же пришли, несмотря на препятствия, были очень довольны — было классно и весело.

Также Крид отметил, что если на афишах не указано, что концерт имеет возрастной рейтинг 18+, то он не ругается матом на выступлении.Егор Крид пожаловался Урганту на тюменский родительский комитет

Новости по теме:

  1. Участник шоу «Голос» хамским поступком оскорбил Полину Гагарину
  2. Видео: Хоккеист нокаутировал вратаря ударом по голове
  3. В сенате США рассмотрят проект о признании России спонсором терроризма

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

В Португалии показали самую дорогую шоколадную конфету в мире

В России создадут сверхтяжелый самолет на замену «Руслану»

В Костроме маньяк изнасиловал на улице 18-летнюю девушку

Порошенко рассказал об испытании снарядов с использованием радара НАТО

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках