Джеймс Кэмерон хочет организовать повторный показ «Аватара»

Режиссёр Джеймс Кэмерон намерен вернуть «Аватару» первое место по кассовым сбором по всей планете.

Фильм, выпущенный в 2009 году, почти десять лет удерживал первое место по кассовым сбором, но в 2019 году рекорд всё же был побит, и на первое место вышел супергеройский фильм «Мстители: Финал». Кэмерон поначалу выразил радость за Marvel, но недавно стало известно, что он собирается вновь выпустить первую часть «Аватара» в кинотеатры.

Повторный показ он собирается осуществить незадолго до выхода второй части «Аватара», чтобы напомнить зрителю, что именно произошло в фильме. Как он заявил, последняя часть «Мстителей» опередила «Аватар» всего лишь на четверть процента.

Второй фильм про планету Пандору ожидается 17 декабря 2021 года, а третий — в конце 2023 года. Известно, что события сиквела происходят спустя несколько лет после первого фильма.