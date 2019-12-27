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Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в спортивном костюме

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Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в спортивном облегающем костюме, подчёркивающем все достоинства звезды. Лопес по

Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в спортивном облегающем костюме, подчёркивающем все достоинства звезды.

Лопес позирует в ярко-красных спортивном топе и лосинах возле автомобиля Porsche, который имеет практически такой же цвет, как и наряд. Дженнифер стоит боком к машине, демонстрируя своё тело и превосходную форму. Её волосы собраны в пучок, а глаза скрыты солнцезащитными очками. В подписи к снимку сообщается о тёплой погоде.

Наибольшее внимание поклонников привлекла фигура Лопес — подтянутое тело и просто стальной пресс. В комментариях было даже высказано сомнение, что Джей Ло на самом деле уже 50 лет — она совершенно не выглядит на этот возраст, и, как пошутили некоторые, иметь такое тело просто незаконно и невозможно.

За время, прошедшее с публикации снимка, оно набрало уже 3,1 миллиона «лайков».

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