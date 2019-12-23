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Два молодых «азиата» изнасиловали петербурженку на Краснопутиловской

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В минувшую субботу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин избили, а потом сексуально надругались над 39-летней местной жительницей. П

В минувшую субботу, 21 декабря, в Санкт-Петербурге двое неизвестных мужчин избили, а потом сексуально надругались над 39-летней местной жительницей.

Пострадавшую отправили в Горбольницу № 26 для прохождения освидетельствования. Согласно ее словам, она была изнасилована двумя «азиатами», которым на вид можно дать 18-20 лет. Один из них носил шапку розового цвета. На место инцидента тут же выехали сотрудники правоохранительных органов, чтобы снять отпечатки пальцев.

После проверки отпечатков полицейские выяснили, что они принадлежат 23-летнему мужчине, проживающему в доме, расположенном неподалеку от места преступления. В следствии сейчас пытаются выяснить, где именно находится подозреваемый в изнасиловании.

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