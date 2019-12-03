Дмитрий Тарасов опроверг слухи об избиении Ольги Бузовой

Около месяца назад Ольга Бузова в интервью «Комсомольской правде» призналась, что ей пришлось столкнуться с домашним насилием.

По её словам, в такие моменты она испытывала страх, стыд и беспомощность. При этом кто именно допустил такое отношение к артистке, Бузова не сообщила.

А всего лишь несколько часов спустя вышло интервью на YouTube с её бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, который сообщил, что при определённых обстоятельствах может «дать женщине леща», если она перейдёт красную зону. Впрочем, он поспешил оправдаться и заявил, что фраза вырвана из контекста, а домашнее насилие для него неприемлемо.

Тем не менее, многие заподозрили, что именно Тарасов поднимал руку на Бузову. Однако недавно он обратился в «Комсомольскую правду» и официально заявил, что никогда не избивал свою бывшую жену, и добавил, что никто на него в органы не заявлял, что легко проверяется.