Для мужчин в Чехове организовали тематические экскурсии по роддому

Родильный дом Чехова решил распахнуть свои двери для мужчин, позволив им присутствовать на родах и проводя для них специальные экскурсии.

Сотрудники роддома отмечают, что партнерские роды в последнее время набирают все большую популярность, так как будущие папы начинают проявлять значительный интерес ко всем нюансам беременности. Специально для них было решено организовать тематические экскурсии, в рамках которых им будут демонстрировать родильные залы и послеродовые палаты.

Мужчины смогут лично убедиться в оснащенности родзалов и узнать много полезной информации об имеющемся оборудовании. Будущим отцам также дадут множество важных советов по уходу за детьми. Мероприятия планируется проводить на еженедельной основе. Предварительно записываться на них не нужно.