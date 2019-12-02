Для чего нужны корпоративные подарки?

Практически каждая современная фирма, которая пришла в бизнес не на один день, старается закупать различные сувениры, украшенные логотипом компании. Это отличный способ привлечь новых клиентов, а также поддержать хорошие бизнес-отношения с партнерами, постоянными клиентами. Удивительно, но даже наборы с ручками действительно положительно влияют на имидж фирмы, ее узнаваемость. Это так называемая абсолютно ненавязчивая, но эффективная реклама. При этом дорогостоящей ее не назовешь. Очевидно, что ручки с логотипами, даже если идет о большой партии, требуют небольшого бюджета.

Для каких мероприятий корпоративные подарки? На самом деле, в этом плане они универсальные. Дарят фирменную продукцию на промо-мероприятиях, акциях, выставках, конференциях и т. д. Такие подарки никогда не будут лишними — и в этом их большой бонус.

Виды корпоративных подарков

Сегодня фирменную продукцию можно поделить на несколько категорий. Акцентируем на этом внимание:

Стандартные корпоративные сувениры. Само собой, имеется фирменная символика на продукции. Дарят подарки как партнерам, так и клиентам. Также часто сувениры предоставляются всех сотрудникам компании. Речь идет о магнитах, чашках, футболках и т. д. Такие сувениры, как говорится, отлично укрепляют корпоративный дух. Но, стоит учитывать, что крепче он станет только в том случае, если сувениры качественные и креативные.

Рекламные и промо-сувениры. Также на продукции есть логотип фирмы. Обходятся сувениры компании в копеечку. Поэтому для промо-мероприятий их закупать может позволить себе даже малый бизнес. Действительно ли сработает такая реклама, опять же, зависит от того, насколько креативная продукция, привлекающая к себе внимание. Многие компании при должном подходе к рекламным сувенирам стабильно привлекают к себе множество новых клиентов.

Сувениры формата «VIP». Это уже откровенно дорогостоящие подарки. Их часто заказывают для мероприятий, на которых партнерам, особенным клиентам, сотрудникам фирмы дарят призы за определенные заслуги. Такие подарки обычно дарят крупные организации, у которых есть свободный бюджет.

Итог

Если мы говорим о промо-сувенирах, всегда в них должна быть функциональность. Иначе человек быстро забудет о подарке и отправит его на дальнюю полку. В случае с имиджевым подарком, функциональность на втором месте. На первом — престиж и отличное качество.