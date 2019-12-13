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Директора школы в Новосибирске обвинили в распространении порнографии

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Представители администрации города Новосибирск заявили, что директора одного из местных учебных заведений уволили с занимаемой должности, после того к

Представители администрации города Новосибирск заявили, что директора одного из местных учебных заведений уволили с занимаемой должности, после того как его начали подозревать в распространении порнографии.

В СМИ отмечают, что по отношению к руководителю школы, расположенной в Советском районе, уголовное дело было возбуждено летом текущего года. Он обвиняется в изготовлении и распространении детского порно. Его задержали, а потом посадили под домашний арест. В ноябре суд решил изменить меру пресечения, поменяв ее на подписку о невыезде.

После этого директор решил вернуться на работу в учебное заведение. Он отправил соответствующее заявление в департамент, занимающийся вопросами образования в городе. Однако местная прокуратура посчитала данные действия нарушением ТК России, поэтому 10 декабря глава учреждения снова был отстранен от своей должности.

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