Динамические испытания свай — зачем это надо и где заказать в Москве

Динамические испытания свай проводятся для определения их несущей способности по параметрам погружения и изменению величины отказа. Основа проверки заключается в выполнении такого условия – фактический отказ опоры не должен превышать расчетного значения по проекту.

Для проведения испытаний используются сваейбойные установки, которые были задействованы в работе при забивке свай. Для большинства объектов выполняется сооружение фундамента на железобетонных сваях, поскольку они способны выдерживать максимальную нагрузку.

Полевые испытания на строительной площадке

Подача динамической нагрузки на опоры необходима на следующих этапах свайных работ:

При расчетах и подготовке проекта свайного фундамента – рекомендуется выполнить пробную забивку одной или двух свай для получения сведений о характеристиках грунта на участке и несущей способности пробных и проектных свай для их сравнения и оценки.

В ходе основного процесса погружения опор – для выявления слабых и более плотных грунтов на разных участках строительной площадки.

По завершению освоения свайного поля – для получения достоверных результатов о несущей способности свай и контроля величины отказов свай после периода «отдыха».

Период «отдыха сваи» – это время после погружения опоры, за которое грунт восстанавливает свою обычную структуру. Его продолжительность устанавливают в зависимости от состояния и характеристик грунтов, а также в соответствии с нормативами ГОСТа:

не менее 3-х дней – на песчаных грунтах,

не менее 6-ти дней – для глинистых и смешанных грунтов,

не менее 10-ти дней – для водонасыщенных грунтов и мелкого (пылящего) песка,

не менее 20-ти дней – на мягких глинистых и пластичных грунтах.

Динамические испытания свай помогают провести глубокий анализ состояния грунта. Практически всегда появляются различные особенности, которые не были предусмотрены в теоретических расчетах, поэтому так важно внимательно изучить результаты испытаний и внести соответствующие корректировки. Полевые исследования оформляются техническим отчетом с таблицами значений, графиками и диаграммами, отображающими изменение положения свай в нагрузочном режиме.



Проверка фактического положения опор

В процессе полевых испытаний и для анализа состояния грунта проводят:

контроль положения опоры при погружении, в том числе при добивке,

проверку количества ударов на погружение сваи до проектного отказа,

контроль количества ударов молота на каждый метр погружения опоры, а на последнем метре – на каждые 10 см погружения,

контроль уровня отказа сваи при добивке после «отдыха».

В сравнении со статическими испытаниями процесс динамической нагрузки на опоры отличается выгодными преимуществами:

не требуется длительная подготовка свайного поля,

контроль положения свай можно отслеживать до начала и в процессе забивки,

методика динамических испытаний подходит для всех типоразмеров свай.

Важно помнить, что результаты проведенных замеров могут показать завышенное значение несущей способности свай из-за их погружения в мягкие слои грунта. В этом случае вносятся поправки к расчету либо испытания проводят на другом участке площадки.