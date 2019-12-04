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Детский тренер набросился с ножом на сожительницу в Балашихе

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В Балашихе вчера, 3 декабря, в утренние часы одна из местных жительниц получила серьезные колото-резанные раны после нападения на нее детского тренера

В Балашихе вчера, 3 декабря, в утренние часы одна из местных жительниц получила серьезные колото-резанные раны после нападения на нее детского тренера.

Следователи отмечают, что подозреваемым является сожитель женщины, который занимает должность инструктора в одной из московских спортивных школ. В рамках очередной ссоры взбешенный мужчина ударил свою сожительницу в живот, используя кухонный нож.

Сотрудники правоохранительных органов задержали обвиняемого и доставили его в отделение полиции. Его вина уже установлена. Что касается потерпевшей, то ее доставили в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

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