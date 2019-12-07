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Депутат Журова рассказала об умоляющих поднять пенсионный возраст пенсионерах

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Светлана Журова, народная избранница РФ, сообщила, что у нее есть немало пожилых знакомых, умолявших поднять пенсионный возраст. Согласно словам парла

Светлана Журова, народная избранница РФ, сообщила, что у нее есть немало пожилых знакомых, умолявших поднять пенсионный возраст.

Согласно словам парламентария, многие люди, которым исполнилось 65 лет, хотят продолжить работать, не желая терять свои рабочие места. Она отметила, что ее знакомые собираются трудиться, пока могут приносить людям пользу.

Депутат считает, что пенсионная реформа является «мировой тенденцией», поэтому повышение возраста выхода на пенсию в определенный момент происходит в любом государстве. Неприятие данного факта, по мнению Журовой, можно объяснить страхом перед неизвестным.

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