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Бывшего главу Миллерово осудили за превышение должностных полномочий

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Представители Миллеровского районного суда сообщили о том, что экс-руководитель Миллерово был осужден за превышение должностных полномочий. В опублико

Представители Миллеровского районного суда сообщили о том, что экс-руководитель Миллерово был осужден за превышение должностных полномочий.

В опубликованном сообщении говорится о том, что бывший чиновник в период с 2015-го по 2016-й год потребовал от главы государственного учреждения «Благоустройство» взять на работу двух новых работников. Однако хоть они и входили в персонал организации, однако их работу выполняли другие люди. В результате эти «мертвые души» получили из бюджета почти полмиллиона рублей в виде заработанной платы.

Судья признал экс-чиновника виновным в совершенном преступлении и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Приговор все еще не вступил в свою законную силу.

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