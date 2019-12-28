Бывшего главу Миллерово осудили за превышение должностных полномочий

Представители Миллеровского районного суда сообщили о том, что экс-руководитель Миллерово был осужден за превышение должностных полномочий.

В опубликованном сообщении говорится о том, что бывший чиновник в период с 2015-го по 2016-й год потребовал от главы государственного учреждения «Благоустройство» взять на работу двух новых работников. Однако хоть они и входили в персонал организации, однако их работу выполняли другие люди. В результате эти «мертвые души» получили из бюджета почти полмиллиона рублей в виде заработанной платы.

Судья признал экс-чиновника виновным в совершенном преступлении и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Приговор все еще не вступил в свою законную силу.