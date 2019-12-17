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Британская девочка рассмешила зрителей, показав неприличный жест на детском утреннике

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В Великобритании пятилетняя девочка, продемонстрировавшая неприличный жест во время утренника, стала звездой интернета. Как отмечается, девочка по име

В Великобритании пятилетняя девочка, продемонстрировавшая неприличный жест во время утренника, стала звездой интернета.

Как отмечается, девочка по имени Элла довольно продолжительное время стояла на сцене с поднятым средним пальцем правой руки, что весьма рассмешило зрителей утренника. По словам её 33-летней матери, Элла показала заусенец на пальце, а затем продемонстрировала этот же палец на другой руке для сравнения.

Женщина слышала, как окружающие смеялись, и мысленно просила дочь прекратить, но подойти к ней в тот момент не могла. Поэтому девочка продолжала показывать палец, пытаясь привлечь внимание матери.

После этого женщина опубликовала фото с утренника в Сети, и оно мгновенно стала вирусным, собрав несколько тысяч «лайков» и комментариев. Также, как она сообщила, она объяснила дочери, что подобные жесты показывать нельзя.

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