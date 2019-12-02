Большинство россиян не смогут дожить до нового пенсионного возраста

Специалисты выразили опасение, что из-за увеличения пенсионного возраста многие россияне попросту не доживут до пенсии.

Как сообщается, сейчас средняя продолжительность жизни для женщин — 77 лет, а для мужчин всего лишь 66 лет. Такие цифры говорят о том, что большая часть жителей России не доживёт до 80 лет.

Кроме того, отмечается, что пенсионная реформа вынудит россиян в те несколько оставшихся до пенсии лет искать работу. Но в таком возрасте найти что-либо подходящее не удастся, и людям придётся идти на работу на заведомо невыгодных условиях, что способствует возникновению сильнейшего стресса.

Поэтому тех, кто всё же доживёт до 80 лет, можно будет считать настоящими героями. И тут возникнет интересный парадокс — у них с 2020 года пенсия может составить около 22 тысяч рублей, что примерно в два раза больше прожиточного минимума пенсионеров. Произойдёт это благодаря индексации пенсий в 2020 году на 6,6%. Индексация будет произведена как на пенсии неработающих пенсионеров, так и на дополнительную выплату тем, кто достиг возраста 80-ти лет.