Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Бодибилдер из Казахстана собрался жениться на секс-кукле

Дата:
Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко собирается взять себе в жёны секс-куклу, в которую он влюбился. Знакомство произошло в баре. По словам Толочко,

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко собирается взять себе в жёны секс-куклу, в которую он влюбился.

Знакомство произошло в баре. По словам Толочко, с куклой один из клиентов обращался ненадлежащим образом, и он решил её спасти. Своей возлюбленной Юрий дал имя Марго.

Толочко относится к Марго, словно она настоящая женщина, и даже завёл от её имени аккаунт в Instagram. По словам Юрия, Марго хочет работать официанткой, хотя и не умеет готовить и говорить. А когда Толочко публично рассказал о Марго, пара столкнулась с сильным осуждением и после этого кукла впала в депрессию. Для её утешения бодибилдер оплатил ей пластическую операцию, и утверждал, что она была проведена на самом деле настоящими врачами.

После восьми месяцев совместной жизни Юрий решил официально жениться на Марго, невзирая на все недостатки.

Новости по теме:

  1. Директора школы в Новосибирске обвинили в распространении порнографии
  2. В Приамурье осудили мужчину, нашедшего носки с золотом
  3. В Уфе влюбленная пара занялась сексом прямо в автобусе

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Многодетная актриса Мария Шукшина опровергла слухи об оказании эскорт-услуг

Ученые обосновали веру в привидений

В Великобритании набирает силу скандал о «поддельных исследованиях»

В комиссионке нашли детальные чертежи британской подводной лодки

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках