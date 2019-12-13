Бодибилдер из Казахстана собрался жениться на секс-кукле

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко собирается взять себе в жёны секс-куклу, в которую он влюбился.

Знакомство произошло в баре. По словам Толочко, с куклой один из клиентов обращался ненадлежащим образом, и он решил её спасти. Своей возлюбленной Юрий дал имя Марго.

Толочко относится к Марго, словно она настоящая женщина, и даже завёл от её имени аккаунт в Instagram. По словам Юрия, Марго хочет работать официанткой, хотя и не умеет готовить и говорить. А когда Толочко публично рассказал о Марго, пара столкнулась с сильным осуждением и после этого кукла впала в депрессию. Для её утешения бодибилдер оплатил ей пластическую операцию, и утверждал, что она была проведена на самом деле настоящими врачами.

После восьми месяцев совместной жизни Юрий решил официально жениться на Марго, невзирая на все недостатки.