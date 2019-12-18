Бижутерия — модные украшения на любой вкус

Украшения — важная составляющая любого женского образа. Не обязательно использовать для этого дорогие ювелирные изделия — можно обойтись доступными аналогами из недрагоценных материалов. Благодаря бижутерии любой лук будет более совершенным и законченным. Главное, со вкусом подбирать дополнение к своей одежде. Стоимость таких аксессуаров позволяет покупать их чуть ли не каждый месяц, чтобы можно было экспериментировать с образами, выглядеть по-разному в соответствии с ситуацией. Не отказывайте себе в удовольствии меняться. Одно и то же платье с разными украшениями будет выглядеть неодинаково — более строго или соблазнительно. Но не переусердствуйте в выборе колье и сережек — во всем хороша мера.

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