Башенный кран упал на строящуюся новостройку в Оренбурге

В городе Оренбург вчера, 28 декабря, башенный кран рухнул на возводящуюся рядом новостройку. Инцидент случился на улице Поляничко.

Фотографии упавшего строительного крана были размещены свидетелями случившегося в одном из городских сообществ в социальной сети ВКонтакте. Очевидцы отмечают, что техника повредила боковую часть строящегося дома. Информации о пострадавших нет.

Экстренные службы региона не спешат публиковать официальные сведения о случившемся. Тем временем оренбуржцы вспомнили об аналогичном случае, произошедшем на той же улице. Тогда кран сильно накренился, завалившись в сторону новостройки.