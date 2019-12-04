Бари Алибасов рассказал об интиме с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов стал одним из гостей премии «Золотой хит», где дал интервью журналистам о своих отношения с женой, Лидией Федосеевой-Шукшиной.

В рамках беседы 72-летний продюсер сообщил, что у него до сих пор, не смотря на свой возраст, всё в порядке с интимной жизнью, да и никогда проблем с этим не было. Впрочем, как отметил Алибасов, с женой он видится и спит не каждый день — она живёт на улице Бочкова с дочерью Олей, а их совместная квартира в Новой Москве.

В своей квартире они, по признанию продюсера, любовью занимаются часто. Во время отдыха за границей — ещё чаще. А вот в квартире Федосеевой-Шукшиной редко, из-за дочери.

Также Алибасов отметил, что 80-летняя Лидия «здорова, бодра, прыгучая», что является хорошей новостью — совсем недавно из-за проблем со здоровьем она практически всё свое время проводила в больницах.