Алсу вышла в свет вместе с сильно похудевшим мужем

Певица Алсу вместе со своим мужем Яном Абрамовым побывали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, которой исполнилось восемь лет.

Певица отметила, что артист для своей дочери устроил грандиозное торжество, которое мог организовать только он, и пожелала всей семье счастья. По информации СМИ, на праздник было потрачено около миллиона рублей.

Публиковать снимки с праздника Алсу не стала, но вместо этого ими поделилась её подруга Жасмин. На фото Алсу запечатлена вместе с мужем, и их поклонники сразу же отметили, как сильно Абрамов похудел.

К слову, супруг Алсу уже давно не появлялся на светских мероприятиях вместе со своей женой — ещё с зимы, когда начались слухи о проблемах в их семье и изменах Абрамова. Сама певица даже сняла обручальное кольцо и удалила их совместные снимки. Но, по словам близкого окружения Алсу, слухи являются лишь домыслами недоброжелателей.