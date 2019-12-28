Алла Довлатова показала стройную фигуру в купальнике

Алла Довлатова, радио- и телеведущая из РФ, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» новые фото, на которых показала подписчикам стройную фигуру в купальном костюме.

Тем самым 45-летняя телезвезда решила похвастаться перед поклонниками своими невероятными результатами в области сброса лишних килограмм. Она разместила сразу несколько снимков, на которых позирует в разных купальниках. В подписи к посту знаменитость отметила, что пару месяцев назад обнаружила прекрасные купальные костюмы, но не решалась примерить их, так как худела. Теперь же она достаточно осмелела, чтобы продемонстрировать их широкой публике.

Всего за сутки пост набрал свыше 5 тысяч отметок «нравится» и массу положительных комментариев. Большинство пользователей попросили Довлатову поделиться секретом стройности и отметили, что она обладает отличной фигурой.