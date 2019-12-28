Здесь рождаются новости.

Алла Довлатова показала стройную фигуру в купальнике

Дата:
Алла Довлатова, радио- и телеведущая из РФ, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» новые фото, на которых показала подписчикам стройную фигуру

Алла Довлатова, радио- и телеведущая из РФ, опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» новые фото, на которых показала подписчикам стройную фигуру в купальном костюме.

Тем самым 45-летняя телезвезда решила похвастаться перед поклонниками своими невероятными результатами в области сброса лишних килограмм. Она разместила сразу несколько снимков, на которых позирует в разных купальниках. В подписи к посту знаменитость отметила, что пару месяцев назад обнаружила прекрасные купальные костюмы, но не решалась примерить их, так как худела. Теперь же она достаточно осмелела, чтобы продемонстрировать их широкой публике.

Всего за сутки пост набрал свыше 5 тысяч отметок «нравится» и массу положительных комментариев. Большинство пользователей попросили Довлатову поделиться секретом стройности и отметили, что она обладает отличной фигурой.

Теги:

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Клинцах расследуют смерть беременной женщины
  2. Появилось видео с зажигательным танцем осетинского «Джима Керри»
  3. В магазине Ленинградской области взорвался котел

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые успешно омолодили грызунов, следующие — люди

Британец создал костюм, позволяющий летать

В Екатеринбурге вышла из комы девушка, пострадавшая в аварии с бывшим чиновником

Ученые доказали, что витамин С может стать новым лекарством от рака

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках