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Алена Шишкова рассказала об отношении Алисы к единокровному брату Ратмиру

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Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала о том, как сейчас между ними строятся отношения. Согласно её словам, в основном сейчас всё общение

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова рассказала о том, как сейчас между ними строятся отношения.

Согласно её словам, в основном сейчас всё общение крутится вокруг их дочери Алисы. Тимати может спонтанно зайти к ним домой пообщаться с девочкой, сама Алиса часто проводит время в доме отца. Впрочем, Шишкова живет поблизости от Тимати и его новой семьи, так что их даже можно назвать соседями.

Сама Алиса очень рада тому, что у неё появился младший брат – Ратмир, сын Анастасии Решетовой и Тимати. Как сообщает девочка, она будет защищать брата, потому что старшая. По мнению Алены, Алиса ещё просто не понимает всей ответственности за брата. Шишкова отмечает, что девочка уже видела младшего брата, держала его на руках и пела колыбельные.

С самой Решетовой, как сообщила Алена, у неё нормальные отношения, и никаких конфликтов, как считают многие, между ними нет.

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